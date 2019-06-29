تحقيق يكشف كيف تبعثرت ميزانية “بغداد عاصمة الثقافة”

2019/06/29 | 16:48

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سومر نيوز: بغداد..



كشف تحقيق استقصائي أعده موقع درج خارطة هدر 112 مليون دولار بين أروقة وزارة الثقافة, على مشروع “...

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