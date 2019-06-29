الثقافة والإعلام النيابية تقرر زيارة مدينتي الاعظمية والصدر للقاء عدد من منظمات المجتمع المدني

2019/06/29 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار النيابية يوم السبت، القيام بزيارتين ميدانيتين الى المجلسين المحليين لمدينتي الاعظمية والصدر؛ للقاء عدد من منظمات المجتمع المدني الداعمة لقرار مجلس النواب بحضر الألعاب الإلكترونية التي تهدد السلم والأمن المجتمعي وحجب المواقع الإباحية.

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