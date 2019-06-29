وفاة مدير ناحية جصان في واسط

2019/06/29 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن محافظة واسط، محمد جميل المياحي، السبت، وفاة مدير ناحية جصان نعمه كاظم حميد.وقال المحافظ في بيان مقتضب، تلقت /المعلومة /، نسخة منه ” بقلوب يعتصرها الألم ونفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى مدير ناحية جصان نعمه كاظم حميد”.وجصّان هي مدينة عراقية تقع على الحدود العراقية الإيرانية وهي ناحية تابعه […]

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