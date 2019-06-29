زخم مروري كبير وسط بغداد

2019/06/29 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بقطع الطرق المؤدية الى ساحة الطابقين وسط بغداد، مشيراً الى حدوث زخم مروزر كبير.

وقال المصدر في حديث إن

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