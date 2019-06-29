الفتح: اتهام الحشد الشعبي باقتحام السفارة البحرينية يمثل ذر الرماد في العيون

2019/06/29 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عزا النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ، السبت، التصعيد الإعلامي لاقتحام عدد من المتظاهرين للسفارة البحرينية الى محاولة لإخفاء ما دار في

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