الساعدي يرد على اتهام الصجري بإدارة صفقة سياسية ويؤكد: لن نسمح بزج اسم الصدر

2019/06/29 | 16:53

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

جددت إيران، اليوم السبت، تعهدها بالبقاء في الاتفاق النووي، في حال التزمت الدول الأوروبية بتعهداتها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله "إذا التزمت الدول ال

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب هيثم الجبوري، طلباً الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتأجيل التصويت على مرشحي منصبي محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية.

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، على كتاب صادر م

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