2019/06/29 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان البارزاني وبرهم صالح يبحثان التنسيق بين أربيل وبغداد وأوضاع المناطق المتنازع عليها ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان البارزاني وبرهم صالح يبحثان التنسيق بين أربيل وبغداد وأوضاع المناطق المتنازع عليها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).