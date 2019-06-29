هذا ما دار بين صالح والبارزاني حول الدستور

2019/06/29 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، ضرورة الإستناد للدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة، فيما ابدى رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن ...

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