مدير لجنة التراخيص يرفض طلب النجف بتغيير الملعب

2019/06/29 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مدير لجنة التراخيص باتحاد الكرة العراقي سيف القصاب طلب أدارة النجف بتغيير الملعب الذي يحتضن مبارياته من ملعب النجف الدولي إلى ملعب النادي.وقال القصاب لوكالة وطن للانباء أن ملعب ندي النجف غير مرخص وإدارة النادي قدمت ملعب النجف الدولي ضمن ملفها وتم اعتماده للموسم الحالي والفريق خاض جميع مبارياته في الملعب الدولي وبالتالي […]

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