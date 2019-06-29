2019/06/29 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في الدفاع المدني في نينوى عن اندلاع حرائق جديدة جنوب الموصل.وقال النقيب عمر جمال لوكالة وطن للانباء ان ” حريقا اندلع في اعشاب ارض زراعية بمنطقة الدكازل على مقربة من الابار النفطية لمصفى القيارة النفطي جنوب الموصل” واضاف ان”فرق والدفاع المدني اعلنت السيطرة على هذه الحرائق./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في اعشاب ارض زراعية جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في اعشاب ارض زراعية جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).