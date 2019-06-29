شرطة كربلاء تعلن انقاذ شابّين من موت محقق في شط الهندية

2019/06/29 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، عن انقاذ حياة شابين شقيقين من اهالي محافظة بابل بمقتبل العمر من موت محقق في شط الهندية شرقي المدينة الذي ينبع من نهر الفرات.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، "أثناء تجوال احدى دوريات خفر السواحل في شط الهندية استنجد بهم احد المواطنين حول غرق أولاده في النهر اسفل جسر الهندية، وعلى الفور تحركت شرطة النجدة النهرية بزوارقهم وبسرعة قياسية الى مكان الحادث وانقاذ حياة الغرقى من موت محقق، حيث كان والدهم يستصحبهم معه من محافظة بابل لغرض السياحة".ودعت القيادة، المواطنين وخصوصا فئات الشباب الى "تجنب مخاطر السباحة في الانهر والمستنقعات المائية والالتزام بتحوطات السلامة والامان وذلك حفاظا على ارواحهم وسلامتهم".

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