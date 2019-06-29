روسيا: اتفاق موسكو والرياض يظهر الالتزام باستقرار سوق النفط

2019/06/29 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ،السبت، أن الاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد تخفيضات إنتاج الخام يظهر التزام البلدين باستقرار سوق النفط.

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