قيادي بكتائب حزب الله لـRT: اقتحام السفارة البحرينية أمر طبيعي وأغلب المتظاهرين ينتمون لنا

2019/06/29 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت حركة كتائب “حزب الله” في العراق، عن تفاصيل حادثة اقتحام السفارة البحرينية في بغداد.

وأكد المتحدث باسم الحركة، جعفر الحسيني، لقناة روسيا اليوم، أن ما حدث من اقتحام للسفارة البحرينية أمر طبيعي، متهما حُكام البحرين بخيانة القدس.

واشار الحسيني الى أن ما حدث أيضا يعبر عن غضب المتظاهرين على ورشة المنامة، مضيفا أن جزءا كبيرا من المتظاهرين ينتمون إلى حركة كتائب حزب الله، التي قدمت الرعاية الأكبر لهذا النشاط.

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