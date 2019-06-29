اعتقال 11 مطلوباً في مناطق متفرقة من ديالى

2019/06/29 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، اعتقال 11 مطلوباً في مناطق متفرقة من المحافظة.





وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة والوجيهية والعبارة وبني سعد وهبهب ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة والمقدادية وخانقين تمكنت من القاء القبض على 11 مطلوباً خلال الممارسات الامنية في اليومين الماضيين”.

وأشار الى “نقل المعتقلين لأماكن الاحتجاز لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وعرضهم للقضاء”.

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