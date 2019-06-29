الجمعيات الفلاحية تكشف عن خطة لخفض أسعار البيض المحلي

2019/06/29 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال التميمي في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "هناك خطة لخفض أسعار البيض المحلي، وذلك من خلال اجتماع أجري مع مربي الدواجن تمخض عن اتفاق يحدد الأسعار بما يناسب مستوى دخل المواطن العراقي".وأضاف، أن "وزارة الزراعة عليها الاستمرار بتنظيم عملية الاستيراد بحسب ما يحتاجه السوق وعدم الاضرار بالمنتج المحلي"، مؤكداً أن "الفلاح العراقي يعي تماماً اهمية دوره الوطني في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتج ذو الجودة العالية للمواطن على الرغم من قلة الدعم والمساندة من الجهات المعنية".يشار إلى أن السوق المحلي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بيض المائدة في الآونة الأخيرة حيث وصل سعر الطبقة الواحدة الى سبعة الاف دينار.

انتهى.ص.هـ.ح.

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