2019/06/29 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي نفذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش الإرهابية في منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، وهو عبارة عن نفق كبير تحت الارض".وأضافت، أنه "قبل وصول القوة تم قصف الوكر بضربة جوية وعند وصول قوة سوات قرب النفق تم مشاهدة جثة لاحد عناصر داعش، وعند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لإطلاق نار من داخل النفق وتم الرد بقوة على مصدر اطلاق النار وقتل ارهابيين اثنين كانا داخل النفق والاستيلاء على بندقيتين كلاشنكوف"، مبينة أن "العملية تمت في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى .. تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي الموصل ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى .. تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).