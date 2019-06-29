“بالوثائق” طلب نيابي برعاية كردية أمام الحلبوسي لإدراج التواجد العسكري والقصف التركي على لائحة أعماله

2019/06/29 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” طلبا موقعا من 52 نائبا برعاية النائب عن حركة التغيير كاوة محمد مولود ،مقدما الى هيئة رئاسة مجلس النواب لادراج فقرة التواجد العسكري والقصف التركي على جدول اعماله ومناقشة الموضوع بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري والجهات ذات العلاقة.

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