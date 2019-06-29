الاعلان عن تطابق موازنة 2020 مع البرنامج الحكومي.. ما هي حصة المدن الفقيرة والمحررة فيها ؟

2019/06/29 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابرز ميزات الموازنة العامة الاتحادية 2020، هو انها الاعلى في تأريخ موازنات العراق، ومطابقتها للبرنامج الحكومي، وتضمينها تغييرات جذرية في النفقات العامة والاموال الاستثمارية والخدمية.

بدأت الحكومة بـ”وضع الاسس” لتكون موازنة العام المقبل 2020، “موازنة مشاريع” لم تشهدها البلاد منذ نحو قرن، واكدت عزمها ارسال الموازنة مع بداية ايلول المقبل.

لم يكشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن القيمة الكلية لموازنة العام المقبل 2020، ولا ايراداتها المتحققة، ولا حتى سعر برميل النفط المحتسب فيها وكمية تصدير النفط اليومي للعراق، بل اطلق على الموازنة بانها “موازنة المشاريع” وليس “موازنة بنود”.

اما نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيرالمالية فؤاد حسين، كشف عن قيام الحكومة بإعداد خطط لتنفيذ برنامجها، والتنسيق المبكر مع جميع الأطراف والمؤسسات والمحافظات لغرض تحديد الاحتياجات الفعلية وبناء ميزانية متوازنة للعام المقبل.

تتضمن موازنة 2020 الكثير من الجداول، حسب عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، التي اوضحت انها “تختلف عن جميع الموازنات منذ العام 2003 ولغاية الان، خاصة وان الادارة المالية اصبحت ادارة رقابية على الموازنة العامة”.

ووفق التميمي فأن “اللجنة المالية طلبت من وزارة التخطيط ارسال التقارير الخاصة بمقدار الانتاج المحلي وكذلك التضخم والاستيراد الحكومي، وكذلك ارفاق جداول المتقاعدين العسكريين والمدنيين والفئات الاخرى، فضلا عن حجم المديونية الداخلية والخارجية والضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة”.

“موازنة ٢٠٢٠ ستكون رقابية، معززة بالحسابات الختامية منذ عام ٢٠١٢ ولغاية عام ٢٠١٨” حسب وصف التميمي.اتفقت اللجنة المالية النيابية مع وزارة المالية على تسلمها الموازنة في ايلول المقبل، فيما تكثف اللجنة اجتماعاتها مع الوزارات للوقوف على احتياجات الوزارات، حسب النائب حنين القدو.

ابرز ميزات الموازنة هو انها الاعلى في تأريخ موازنات العراق، ومطابقتها للبرنامج الحكومي، وتضمينها تغييرات جذرية في النفقات العامة والاموال الاستثمارية والخدمية.

وتعاني مدن وسط وجنوب العراق، من ارتفاع نسبة الفقر، على الرغم من تضمين مخصصات مالية لها ضمن الموازنات منذ العام 2003 لغاية الان، الا ان الفساد المالي والاداري، تسبب بارتفاع هذه النسب وزاد من سوء الاحوال المعاشية للمواطنين في تلك المدن.

في المقابل تشكو المدن المحررة من جماعة داعش الارهابية، من شح الخدمات وارتفاع نسبة البطالة، الا ان عشرات المنظمات الدولية، الى جانب دول مجاورة للعراق، قدمت تبرعات مالية ضخمة لاعادة اعمار هذه المدن، وتنفيذ مشاريع استثمارية عملاقة، لتوفير فرص عمل ورفع المستوى المعاشي لهذه المدن.



وصوت مجلس النواب في الـ 24 من كانون الثاني الماضي على موازنة العام 2019 بقيمة بلغت 133 تريليون دينار(112 مليار دولار)، وبإيرادات تصل الى أكثر من 105 تريليونات دينار من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير يصل الى 3.88 مليون برميل يومياً.

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