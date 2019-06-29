الحكيم يبحث مع اعضاء مجلس الامن ضرورة تجنيب المنطقة مغبة التوترات

كما بيَّن الوزير “احتياجات العراق من دعم من قبل مجلس الأمن في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والتوجُّه الحكوميّ نحو تبنّي برنامج الاستثمار في عمليّات إعمار المحافظات.”
وجرى في اللقاء “بحث القضايا الإقليميّة، والدولـيَّة التي تحظى باهتمام العراق”، وأعرب عن “رؤية الحكومة إزاء أزمات المنطقة، وضرورة التزام مبدأ الحلّ السياسيّ، وتجنيب المنطقة الحسّاسة مغبّة التوترات التي تنعكس على الجميع في حال حُدُوث حروب، ومُواجَهات”.
وأكّد الحكيم “حرص العراق على التعاطي مع مُقرَّرات الأمم المتحدة التي يُشكِّل مجلس الأمن أحد أجهزتها المُهمّة؛ عاداً أنّها تمثل المظلة الدوليَّة الراعية لحقوق جميع شُعُوب العالم، بخاصَّة أنَّ العراق دولة مُؤسِّسة للأمم المتحدة”.
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