فورين بوليسي: دعوات بأميركا للتخلي عن خطة كوشنر الفاشلة

2019/06/29 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ثلاثة من المسؤولين الأميركيين السابقين والباحثين في شؤون الشرق الأوسط، في مقال مشترك، الإدارة الأميركية للتخلي عن خطتها للسلام بين إسرائيل

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