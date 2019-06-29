صورة .. اصابة خمسة اشخاص بحادث في دهوك

2019/06/29 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب خمسة اشخاص بعد ظهر اليوم السبت بحادث سير ضمن الحدود الادارية لمدينة دهوك.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة هيمن سليمان في بيان، ان عجلتين اصطدمتا قرب مطعم قرية "باتیڤا" في دهوك.

واضاف ان الحادث اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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