“بالفيديو” الخزعلي لعبد المهدي: لست معذورا في التغاضي عن فساد حكومتك: هناك فاسدون في مجلس وزرائك..!!

2019/06/29 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أبدى الامين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي موقفا هجوميا للاجراءات المتبعة لملاحقة الفساد والفاسدين قائلا: لاعذر للحكومة الحالية في التغاضي عن الفساد.وقال الخزعلي في كلمته لذكرى ثورة العشرين تابعتها “يس عراق” إنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد يقول إنه لا يستطيع مكافحة فساد ملفاته منذ عام 2003 وحتى […]

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