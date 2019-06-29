2019/06/29 | 17:45

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بالوثائق ..



52 توقيعا لادراج مناقشة فقرة مهمة في البرلمان بحضور عبدالمهدي والياسري

جمع نواب طلباً موقعاً من ٥٢ نائباً لإدراج فقرة مناقشة عامة على

موضوع تواجد القوات التركية على الاراضي العراقية بحضور رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري.

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