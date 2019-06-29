بالوثائق.. تواقيع برلمانية لمناقشة التواجد الامريكي والقصف التركي

2019/06/29 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، طلباً موقعاً من ٥٢ نائباً لإدراج فقرة مناقشة عامة على موضوع التواجد الامريكي والقصف التركي بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري.

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