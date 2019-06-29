2019/06/29 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت إن بلاده ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية التي دارت في الثمانينيات عندما شنت قوات صدام حسين هجوما كيماويا على مدينة إيرانية.وكتب ظريف في تغريدة على تويتر في ذكرى الهجوم الكيماوي العراقي عام 1987 على سردشت ”صمدنا حينذاك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف: سنصمد امام العقوبات الامريكية كما صمدنا امام الهجوم الكمياوي العراقي وكالة خطوة برس.

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