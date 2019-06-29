2019/06/29 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم مكافحة الجريمة المنظمة في بلد عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من الصيدليات المخالفة في قضاء الضلوعية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتخاذ الإجراءات القانونية بحق (٣٣) صيدلية مخالفة في قضاء الضلوعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتخاذ الإجراءات القانونية بحق (٣٣) صيدلية مخالفة في قضاء الضلوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).