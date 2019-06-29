الشباب والرياضة تختتم المهرجان الوطني لذوي الإعاقة وضحايا الحروب والعمليات العسكرية

2019/06/29 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت وزارة الشباب والرياضة - دائرة التربية البدنية والرياضة، اليوم السبت، المهرجان الوطني لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من ضحايا الحروب والعمليات العسكرية في المحافظة.

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