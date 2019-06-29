عبدالمهدي يقدم قائمة جديدة من المرشحين للدرجات الخاصة..ماذا تضمنت؟

2019/06/29 | 17:52

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بغداد:سومر نيوز

افادت مصادر سياسية، السبت، بان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي سيقدم قائمة جديدة من المرشحين للدرجات ا...

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