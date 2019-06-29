2019/06/29 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

تحدث ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، عن أدائه في بطولة "كوبا أمريكا" المقامة في البرازيل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ميسي يكشف سبب تراجع مستواه في "كوبا أمريكا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ميسي يكشف سبب تراجع مستواه في "كوبا أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).