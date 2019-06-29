2019/06/29 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

أعلنت كوريا الشمالية عن أحدث إنجازاتها في تكنولوجيا الهواتف الذكية عبر إطلاقها لهاتفها الذكي الخاص، ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كوريا الشمالية تطلق هاتفها النقال.. يعمل من دون واي فاي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كوريا الشمالية تطلق هاتفها النقال.. يعمل من دون واي فاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).