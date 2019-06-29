رفض نقل مباريات النجف الى الملعب القديم

2019/06/29 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الاتحاد العراقي لكرة القدم،اليوم السبت.طلب نادي النجف باقامة مباريات غزلان البادية على الملعب القديم.

وكانت ادارة نادي النجف، قد تقدمت بطلب لنقل مباريات الفريق

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