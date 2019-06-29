متنبئ جوي: هذه المحافظة سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العراق

2019/06/29 | 17:55

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بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، عن تسجيل محافظة البصرة أعلى درجة حرارة على مستوى العراق...





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