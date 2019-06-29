أوبك تسعى لتمديد صفقة خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر

2019/06/29 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، السبت، أن منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة خارج المنظمة، تميل إلى ضرورة تمديد صفقة خفض الإنتاج لمدة لا تقل عن ستة أشهر.وفي تصريح صحفي أدلى به في ختام قمة “مجموعة العشرين” في مدينة أوساكا اليابانية، قال نوفاك، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع حدوث […]

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