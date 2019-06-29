اقتراب حريق كبير من حقول النفط في شمال العراق

2019/06/29 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر محلية وأمنية عراقية بأن حريق كبير التهم الأراضي الزراعية، بقرية في ناحية غنية بالثروات، في نينوى، شمالي البلاد، مقتربا من الحقول النفطية....

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