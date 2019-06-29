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شاهد بالفيديو.. الراصد تواكب معاناة سكنة العشوائيات في عموم محافظة الانبار


شاهد بالفيديو.. الراصد تواكب معاناة سكنة العشوائيات في عموم محافظة الانبار
2019/06/29 | 18:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: E8BGd1UiBh4

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