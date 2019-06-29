2019/06/29 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال مسؤولون إن مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرزي الأمريكية أوقف رحلات الوصول والمغادرة لفترة وجيزة يوم السبت بسبب حالة طوارئ، وقالت وسائل إعلام إن إطار طائرة انفجر أثناء هبوطها.وأعلن المطار في تغريدة على تويتر استئناف عملياته وأن على الركاب توقع تأخر في رحلاتهم، دون أن يشير إلى طبيعة حالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطار نيوارك بأمريكا يستأنف الرحلات بعد توقف وجيز بسبب حالة طوارئ وكالة خطوة برس.

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