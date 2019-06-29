الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان يبحثان المستجدات السياسية بالبلاد

2019/06/29 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح في بغداد، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد.

وشدد صالح خلال استقباله رئيس الإقليم في بغداد، على ضرورة التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وأهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية، بشأن المسائل العالقة، والوصول إلى رؤى مشتركة، لتذليل العقبات، أمام توفير الخدمات للعراقيين.

من جهته، بدوره أعرب البارزاني، عن رغبته الجادة في بدء حوارات بناءة، وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية، بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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