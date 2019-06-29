الرئيس العراقي لملك البحرين: لن نسمح بالنيل من علاقاتنا الوثيقة

2019/06/29 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى اتصالا هاتفيا بين الرئيس العراقي برهم صالح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتطرقا لموضوعة الاحتجاج امام سفارة المنامة في بغداد وماتبعه من احداث.

وبحسب بيان بحريني، أعرب ملك البحرين عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة.

وأكد اعتزاز بلاده “بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها”.

من جانبه، أكد الرئيس صالح “كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مشددًا على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبدًا للنيل من تلك العلاقات الوثيقة”.

واستنكرت مملكة البحرين “الاعتداء المرفوض” الذي استهدف مبنى سفارتها لدى بغداد من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

وأوضحت وزارة خارجية مملكة البحرين، في بيان “أنها استدعت سفيرها لدى العراق السفير صلاح علي المالكي للتشاور، مطالبةً الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961”.

واستدعت البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية اقتحام سفارتها ببغداد

وكانت سفارة مملكة البحرين لدى العراق تعرضت في وقت سابق أمس الخميس إلى اعتداء من قبل متظاهرين.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بيانا، اليوم الجمعة، علق فيه على اقتحام السفارة البحرينية في بغداد.

وأعربت الحكومة العراقية في بيان المكتب عن أسفها الشديد “لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين مساء الخميس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء.

وشدد البيان على أن الحكومة جادة في منع خرق النظام والقانون، وأنها لن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال، مؤكدة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن: “أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب”.

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