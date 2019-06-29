2019/06/29 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل السيد عمار الحكيم: ليس صدفةً ان يكون شهر الثورة هو ذاته ولادة المعارضة السياسية

تأریخ التحریر: : 2019/6/29 18:00

• 18 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم: ليس صدفةً ان يكون شهر الثورة هو ذاته ولادة المعارضة السياسية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم: ليس صدفةً ان يكون شهر الثورة هو ذاته ولادة المعارضة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).