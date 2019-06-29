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ابو الجون: كان للنجف وعلمائها الدور الكبير في ثورة العشرين كما للفتوى المقدسة بالجهاد الكفائي التي انقذت العراق


ابو الجون: كان للنجف وعلمائها الدور الكبير في ثورة العشرين كما للفتوى المقدسة بالجهاد الكفائي التي انقذت العراق
2019/06/29 | 18:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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