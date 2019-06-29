الحلبوسي يلتقي اعضاء مجلس الامن الدولي

2019/06/29 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعضاء مجلس الامن الدولي بحضور عدد من النواب./انتهى

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