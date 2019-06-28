2019/06/29 | 18:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظهيرة الجمعة 28-6-2019 | الشرقية تحصد جائزة افضل قناة تلفزيونية في رمضان) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lwd09YP5NxI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظهيرة الجمعة 28-6-2019 | الشرقية تحصد جائزة افضل قناة تلفزيونية في رمضان) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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