بيساكا: اللعب لمانشستر يونايتد شرف لي

2019/06/29 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعرب الدولي الإنجليزي آرون فان بيساكا، عن سعادته بالانضمام لنادي مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الصيفي، مؤكداً ان اللعب للشياطين الحمر شرف لي.وقال بيساكا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “إنه شعور لا يُصدق، وشرف لي أنّ أكون لاعبًا لمانشستر يونايتد”.وأضاف: “لا أستطيع الانتظار حتى أنّ أعمل مع الفريق، سأحصل على فترة […]

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