2019/06/29 | 18:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد..
أعرب الدولي الإنجليزي آرون فان بيساكا، عن سعادته بالانضمام لنادي مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الصيفي، مؤكداً ان اللعب للشياطين الحمر شرف لي.
وقال بيساكا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “إنه شعور لا يُصدق، وشرف لي أنّ أكون لاعبًا لمانشستر يونايتد”.
وأضاف: “لا أستطيع الانتظار حتى أنّ أعمل مع الفريق، سأحصل على فترة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيساكا: اللعب لمانشستر يونايتد شرف لي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعرب الدولي الإنجليزي آرون فان بيساكا، عن سعادته بالانضمام لنادي مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الصيفي، مؤكداً ان اللعب للشياطين الحمر شرف لي.
وقال بيساكا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “إنه شعور لا يُصدق، وشرف لي أنّ أكون لاعبًا لمانشستر يونايتد”.
وأضاف: “لا أستطيع الانتظار حتى أنّ أعمل مع الفريق، سأحصل على فترة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيساكا: اللعب لمانشستر يونايتد شرف لي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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