2019/06/29 | 18:16

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صالح يؤكد ضرورة الإستناد إلى الدستور بشأن المسائل العالقة بين بغداد والاقليم

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الإستناد إلى الدستور والمصلحة

الوطنية بشأن المسائل العالقة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان.وذكر بيان رئاسي" ان برهم صالح التقى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان

بارزاني، حيث جرى بحث شامل للأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في

البلاد بالاضافة الى بحث التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي

والدولي والتأكيد على النأي عن الصراعات والأزمات".وأكد الرئيس أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وضرورة

الإستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول

إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة.بدوره أوضح رئيس اقليم كردستان عن رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة

وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات

ذات الاهتمام المشترك.

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