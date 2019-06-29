2019/06/29 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رواء_محمود_حسين سبعة أيام في باشاك شهير(قصة قصيرة )بقلمرواء محمود حسينإهداء:إلى أخي الحبيبالدكتور أنمار أحمد محمدوعائلته الكريمةمن أجل ذكريات اسطنبول الجميلةوليالي باشاك شهير التي لا توصفإلى أخي الحبيبالدكتور عبد الصمد يشيلداغالذي بواسطته ومساعدته استعدت كل ذكرياتي الجميلة في مدينة قرقلاهبطت الطائرة عصر يوم الجمعة الساعة 6:30 عصراً في مطار ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رواء محمود حسين - سبعة أيام في باشاك شهير ( قصة قصيرة )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رواء محمود حسين - سبعة أيام في باشاك شهير ( قصة قصيرة )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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