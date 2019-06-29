2019/06/29 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رواء_محمود_حسين سبعة أيام في باشاك شهير(قصة قصيرة )بقلمرواء محمود حسينإهداء:إلى أخي الحبيبالدكتور أنمار أحمد محمدوعائلته الكريمةمن أجل ذكريات اسطنبول الجميلةوليالي باشاك شهير التي لا توصفإلى أخي الحبيبالدكتور عبد الصمد يشيلداغالذي بواسطته ومساعدته استعدت كل ذكرياتي الجميلة في مدينة قرقلا‏هبطت الطائرة عصر يوم الجمعة الساعة 6:30 عصراً في مطار ا......

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