قاسم محمد حنون - العمال هم من يصنع الثورة الشعبية

2019/06/29 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_محمد_حنون بيان صادر عن اتحاد الشغيلة العام العراقي العمال هم من يصنع الثورة الشعبيةأن العمال قوة قادرة على صنع التغيير وقادرة ايضا على خلق ثورة شعبية جماهيرية ربما يعتقد وين ويتوهم بعض الدخلاء على الحركة العمالية العراقية ذات البعد النضالي الكبير التي يمتد تاريخها لأكثر من مائه عام و......

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