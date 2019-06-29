2019/06/29 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: واحد غبي شد علبة مسامر، وطاح منهم مسمار، قالُّو يا وليدي ارجع يرحم باباك ارجع...
المسمار محبش يرجع...
كب علبة المسامر كلها، وقال جيبوووووووووووووه، اليوم نقتله.الحمار الأميركاني: عرفته، الحُمَيِّر السعودي.الحمار الإيراني: والمسمار؟الحمار الأميركاني: الحُمَيِّر الفلسطيني.الحمار الإيراني: واحد غبي قال لصاحبو عيني حمره ويش ندير؟ قاله اذا ولات خضرا ديماري.الحمار ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 9) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المسمار محبش يرجع...
كب علبة المسامر كلها، وقال جيبوووووووووووووه، اليوم نقتله.الحمار الأميركاني: عرفته، الحُمَيِّر السعودي.الحمار الإيراني: والمسمار؟الحمار الأميركاني: الحُمَيِّر الفلسطيني.الحمار الإيراني: واحد غبي قال لصاحبو عيني حمره ويش ندير؟ قاله اذا ولات خضرا ديماري.الحمار ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 9) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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