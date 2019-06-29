2019/06/29 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: واحد غبي شد علبة مسامر، وطاح منهم مسمار، قالُّو يا وليدي ارجع يرحم باباك ارجع...المسمار محبش يرجع...كب علبة المسامر كلها، وقال جيبوووووووووووووه، اليوم نقتله.الحمار الأميركاني: عرفته، الحُمَيِّر السعودي.الحمار الإيراني: والمسمار؟الحمار الأميركاني: الحُمَيِّر الفلسطيني.الحمار الإيراني: واحد غبي قال لصاحبو عيني حمره ويش ندير؟ قاله اذا ولات خضرا ديماري.الحمار ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 9) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).