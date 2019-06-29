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#أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 9


#أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 9
2019/06/29 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: واحد غبي شد علبة مسامر، وطاح منهم مسمار، قالُّو يا وليدي ارجع يرحم باباك ارجع...

المسمار محبش يرجع...

كب علبة المسامر كلها، وقال جيبوووووووووووووه، اليوم نقتله.الحمار الأميركاني: عرفته، الحُمَيِّر السعودي.الحمار الإيراني: والمسمار؟الحمار الأميركاني: الحُمَيِّر الفلسطيني.الحمار الإيراني: واحد غبي قال لصاحبو عيني حمره ويش ندير؟ قاله اذا ولات خضرا ديماري.الحمار ال......

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