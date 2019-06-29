الكمارك تحجز أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي

2019/06/29 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، حجزها أدوية بشرية مخالفة للضوابط وكميات من فاكهة المنكا ممنوعة الأستيراد حسب تعليمات المحجر الزراعي.

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