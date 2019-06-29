هواوي تعلن الحصول على أكثر من 80 ألف براءة اختراع حول العالم

2019/06/29 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عملاق التكنولوجيا الصيني شركة "هواوي" ،اليوم السبت، عن حصولها على 87805 براءات اختراع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 11152 براءة اختراع أمريكية بنهاية 2018 بعد إنفاق 10-15 بالمئة من إيراداتها سنويا على البحث والتطوير.

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