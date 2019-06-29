تحذير من “كرة لهيب حزيران” .. وحديث سياسي عن اغلاق الحكومة

2019/06/29 | 18:24

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سومر نيوز: بغداد..



اعتبر النائب في تحالف القوى العراقية, محمد إقبال الصيدلي, السبت, أن حكومة عادل عبد المهدي ستكون أمام ...

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